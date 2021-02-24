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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle bir araya geldi

KKTC'deki organize sanayi bölgesi altyapısı ile işletme sistemlerinin iyileştirilmesi ve kongre turizminin desteklenmesi konuları değerlendirildi.

Abdullah Yasin Güler   | 24.02.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner katıldı.

Görüşmede, KKTC'deki organize sanayi bölgesi altyapısı ile işletme sistemlerinin Türkiye'deki tecrübeler ışığında iyileştirilmesi ve kongre turizminin desteklenmesi konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, KKTC müteahhitleri ile Türk müteahhitlerin ortak çalışmalar yürütmesi, Kovid-19 sonrası hızlı toparlanma için reel sektör projelerine öncelik verilmesi ve reel sektörün karşılaştığı bürokrasinin azaltılması için e-Devlet projesinin hızlandırılması konuları değerlendirildi.

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