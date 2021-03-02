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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

Abdullah Yasin Güler   | 02.03.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile görüşecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay- KKTC Başbakanı Ersan Saner görüşmesinde, Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'na ilişkin konular ele alınacak. Anlaşmaya ilişkin varılacak mutabakatın ardından imza töreni düzenlenecek.

Anlaşma kapsamında, KKTC'nin ihtiyaçları doğrultusunda bu yıl için merkezi yönetim bütçesinden yaklaşık 2,5 milyar lira kaynak aktarılması bekleniyor.

Aktarılan kaynakla, aralarında yol yapım ve bakım, e-devlet ve veri merkezi projeleri, Lefkoşa'da yapılması planlanan 500 yataklı hastane ve 28 belediyenin altyapı yatırımları dahil pek çok farklı sahada çalışma yapılması planlanıyor.

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