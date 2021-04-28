Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'yı kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomi ve enerji konularıyla, yürütülmekte olan projeler değerlendirildi.
Görüşmede, 2021 Anlaşması Eylem Planında yer alan OSB Yasa Tasarısı ile Güvercinlik bölgesindeki Büyük Organize sanayi Bölgesi Projesindeki son durum da konuşuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.