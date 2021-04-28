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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'yı kabul etti.

Abdullah Yasin Güler   | 28.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı'yı kabul etti Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş - Anadolu Ajansı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomi ve enerji konularıyla, yürütülmekte olan projeler değerlendirildi.

Görüşmede, 2021 Anlaşması Eylem Planında yer alan OSB Yasa Tasarısı ile Güvercinlik bölgesindeki Büyük Organize sanayi Bölgesi Projesindeki son durum da konuşuldu.

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