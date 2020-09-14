Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kızılay ekibine yönelik saldırıyı lanetledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Suriye'de ihtiyaç sahiplerine yardım götüren Kızılay ekibimizin aracına düzenlenen alçak saldırıyı lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Suriye'de ihtiyaç sahiplerine yardım götüren Kızılay ekibimizin aracına düzenlenen alçak saldırıyı lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
Suriye’de ihtiyaç sahiplerine yardım götüren @Kizilay ekibimizin aracına düzenlenen alçak saldırıyı lanetliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 14, 2020
İnsanlıktan nasibini almamışların saldırısında şehit olan insani yardım görevlimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Oktay, şunları kaydetti:
"Suriye'de ihtiyaç sahiplerine yardım götüren Kızılay ekibimizin aracına düzenlenen alçak saldırıyı lanetliyorum. İnsanlıktan nasibini almamışların saldırısında şehit olan insani yardım görevlimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.