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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker-sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez." dedi.

Mümin Altaş   | 25.10.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker-sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'nde konuştu.

Oktay, "Fırat’ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi şu anda kontrolümüz altında bulunmaktadır." dedi.

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