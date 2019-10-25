Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker-sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker-sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'nde konuştu.
Oktay, "Fırat’ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi şu anda kontrolümüz altında bulunmaktadır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.