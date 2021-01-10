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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kılıçdaroğlu millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "ABD'deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Abdullah Yasin Güler   | 10.01.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kılıçdaroğlu millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır. Milletimiz bundan önceki her seçimde olduğu gibi bu sözlere hak ettiği cevabı yine sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.

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