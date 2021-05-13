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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Türk halkının bayramını kutladı

Muhammet İkbal Arslan   | 13.05.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Türk halkının bayramını kutladı

Lefkoşa

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının Ramazan Bayramı'nı gönülden kutluyor; bayramın tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Sevdiklerimizle yeniden buluşacağımız ve bayramı tüm coşkusuyla yaşayacağımız sağlıklı ve huzurlu günlere Türkiye ve KKTC dayanışması içinde erişmemizi Rabbimizden niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek, her günümüz bayram olsun." ifadelerini kullandı.

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