Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kayınpederi vefat eden KKTC Başbakanı Saner ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kayınpederi vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner ve eşine başsağlığı dileğinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, telefonla gerçekleşen görüşmede, Saner'e vefattan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, 84 yaşında hayatını kaybeden merhum Şemi Duatepe'ye rahmet diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.