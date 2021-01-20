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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kayınpederi vefat eden KKTC Başbakanı Saner ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kayınpederi vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner ve eşine başsağlığı dileğinde bulundu.

Abdullah Yasin Güler   | 20.01.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kayınpederi vefat eden KKTC Başbakanı Saner ile telefonda görüştü Fotoğraf: Arda Küçükkaya - Anadolu Ajansı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, telefonla gerçekleşen görüşmede, Saner'e vefattan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, 84 yaşında hayatını kaybeden merhum Şemi Duatepe'ye rahmet diledi. 

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