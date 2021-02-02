Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İzmir'deki sel felaketi nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şiddetli yağış nedeniyle sel felaketinin meydana geldiği İzmir'de ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının tüm kabiliyet ve imkanlarıyla bölgede görevlerinin başında olduğunu bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İzmir'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarımız tüm kabiliyet ve imkanlarıyla bölgede görevlerinin başındadırlar." ifadelerini kullandı.
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İzmir’de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 2, 2021
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarımız tüm kabiliyet ve imkanlarıyla bölgede görevlerinin başındadırlar.