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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İzmir'deki sel felaketi nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şiddetli yağış nedeniyle sel felaketinin meydana geldiği İzmir'de ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının tüm kabiliyet ve imkanlarıyla bölgede görevlerinin başında olduğunu bildirdi.

Abdullah Yasin Güler   | 02.02.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İzmir'deki sel felaketi nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İzmir'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarımız tüm kabiliyet ve imkanlarıyla bölgede görevlerinin başındadırlar." ifadelerini kullandı.

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