Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'de arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan ekiplere teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 6,6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan ekiplere teşekkür etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 6,6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan ekiplere teşekkür ederek, "Cansiperane çalışmaları ile tek yürek olmuş milletimizi müjdelerle buluşturan 'gönüllerin kahramanı' ekiplerimizi yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
Mucizenin adı Ayda oldu, İdil oldu, Elif oldu…— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 4, 2020
Hepsini tekrar hayata bağlayan eller sizin ellerinizdi.
Cansiperane çalışmaları ile tek yürek olmuş milletimizi müjdelerle buluşturan "gönüllerin kahramanı" ekiplerimizi yürekten kutluyorum.
İyi ki varsınız... pic.twitter.com/ieRdw0pOt9
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mucizenin adı Ayda oldu, İdil oldu, Elif oldu. Hepsini tekrar hayata bağlayan eller sizin ellerinizdi. Cansiperane çalışmaları ile tek yürek olmuş milletimizi müjdelerle buluşturan 'gönüllerin kahramanı' ekiplerimizi yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.