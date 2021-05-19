Euro
10.25
Dolar
8.40
BIST 100
1,459.57
Altın
1,865.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstiklal ve istikbalimizi 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayan şanlı mücadeleye borçluyuz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 19.05.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstiklal ve istikbalimizi 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayan şanlı mücadeleye borçluyuz

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal ve istikbalimizi 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayan o şanlı mücadeleye borçluyuz. Ülkesine ve geleceğine sahip çıkan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bu topraklar uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş: Yerli aşı tahmin edildiğinden çok daha önemli bir işlev görecek
Kenya ve Ruanda'da Kovid-19 aşılaması durdu, Malavi 19 bin dozu imha edecek
İstanbul'da nisan ayı ortasına göre vaka sayıları yüzde 600 azaldı
Japonya'da eczacılara Kovid-19 aşısı yapma izni verilebilir
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Atatürk Araştırma Merkezinden özel Atatürk fotoğrafları

Atatürk Araştırma Merkezinden özel Atatürk fotoğrafları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstiklal ve istikbalimizi 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayan şanlı mücadeleye borçluyuz

Samsun'dan Havza'ya kurtuluşa giden yol