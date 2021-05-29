Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstanbul'un fethi tarihin akışını değiştiren en şanlı zaferdir
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümünü kutladı.
Gönüller Sultanı Peygamberimizin (SAV) müjdesine mazhar olan #İstanbulunfethi çağ kapayıp çağ açan, tarihin akışını değiştiren en şanlı zaferdir.— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 29, 2021
Sevdamız İstanbul'u bize miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve mukaddes ordusunu fethin 568. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/rFPUlHDhxa
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gönüller Sultanı Peygamberimizin (SAV) müjdesine mazhar olan İstanbul'un fethi, çağ kapayıp çağ açan, tarihin akışını değiştiren en şanlı zaferdir. Sevdamız İstanbul'u bize miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve mukaddes ordusunu fethin 568'inci yılında rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.