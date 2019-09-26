Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstanbul'da yarın okullarımız açık olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "İstanbul'da yarın okullarımız açık olacaktır." dedi.
Istanbul
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da yaşanan depreme ilişkin Valilikte açıklamalarda bulundu.
Oktay, "İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili, bina çatlakları vesaire de dahil, 172 ihbar almış durumdayız. (Silivri Devlet Hastanesi) Uzmanlarımızın bize raporladığı, binanın kullanılabilir ve afete dayanıklı olduğu şeklinde." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ayrıca, "İstanbul'da yarın okullarımız açık olacaktır." dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.