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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstanbul'da yarın okullarımız açık olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "İstanbul'da yarın okullarımız açık olacaktır." dedi.

Nurettin Coşkun   | 26.09.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstanbul'da yarın okullarımız açık olacak

Istanbul

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da yaşanan depreme ilişkin Valilikte açıklamalarda bulundu.

Oktay, "İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili, bina çatlakları vesaire de dahil, 172 ihbar almış durumdayız. (Silivri Devlet Hastanesi) Uzmanlarımızın bize raporladığı, binanın kullanılabilir ve afete dayanıklı olduğu şeklinde." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ayrıca, "İstanbul'da yarın okullarımız açık olacaktır." dedi.

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