Euro
9.54
Dolar
7.87
BIST 100
1,359.26
Altın
1,844.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Irkçılığa, haksızlığa ve zulme karşı durmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Irkçılığa, haksızlığa, zulme ve özgürlüklerden mahrum bırakılmalara karşı durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhammed Boztepe   | 10.12.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Irkçılığa, haksızlığa ve zulme karşı durmaya devam edeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Irkçılığa, haksızlığa, zulme ve özgürlüklerden mahrum bırakılmalara karşı durmaya devam edeceğiz. Hiçbir insanın haklarından mahrum kalmadığı bir dünya temennisiyle 10 Aralık İnsan Hakları Günü kutlu olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'nın 750 milyon doz Kovid-19 aşısına ihtiyacı var
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının ikinci dalgası başladı
Afrika ülkeleri Kovid-19 aşılarını 2021'de alacak
Artvin'de 116 yaşındaki kadın, Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu
İran'da son 24 saatte 284 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Irkçılığa, haksızlığa ve zulme karşı durmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Irkçılığa, haksızlığa ve zulme karşı durmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Daha adil ve eşit bir dünya için birlikte hareket etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedefimiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedefimiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Mühendisler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Mühendisler Günü mesajı