Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Irkçılığa, haksızlığa ve zulme karşı durmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Irkçılığa, haksızlığa, zulme ve özgürlüklerden mahrum bırakılmalara karşı durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Irkçılığa, haksızlığa, zulme ve özgürlüklerden mahrum bırakılmalara karşı durmaya devam edeceğiz. Hiçbir insanın haklarından mahrum kalmadığı bir dünya temennisiyle 10 Aralık İnsan Hakları Günü kutlu olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.