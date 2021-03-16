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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Halepçe katliamında hayatını kaybedenleri andı

Abdullah Yasin Güler   | 16.03.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Halepçe katliamında hayatını kaybedenleri andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, insanlık tarihinin sivilleri hedef alan en büyük kimyasal saldırısının, Halepçe katliamının 33. yıl dönümü. Tarihe kapkara bir leke olarak kazınan bu katliamda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, insanlığa karşı işlenen tüm suçları ve faillerini lanetliyorum."

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