Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin için yaptığı paylaşımda, "Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun." ifadelerini kullandı.
91 saattir durmadan, usanmadan, ilk andaki gayretleriyle çalışan arama kurtarma ekiplerimiz umutları sevince dönüştürmeye devam ediyor.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 3, 2020
4 yaşındaki güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun. pic.twitter.com/MrQB5S65ZO
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"91 saattir durmadan, usanmadan, ilk andaki gayretleriyle çalışan arama kurtarma ekiplerimiz umutları sevince dönüştürmeye devam ediyor. Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.