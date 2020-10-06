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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güzel Maraş'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan "Kapalı Maraş" bölgesinin hukuka uygun bir şekilde açılacağını bildirdi.

Abdullah Yasin Güler   | 06.10.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güzel Maraş'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zamandır atıl kalarak içimizi sızlatan güzel MARAŞ'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk'ü için gece gündüz çalıştıklarını belirten Oktay şunları kaydetti:

"KKTC'yi bir gün bile susuz bırakmayacağız dedik. KKTC'ye Toroslardan 'CAN SUYU' akışı yeniden başladı. Hayırlı uğurlu olsun."

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