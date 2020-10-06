Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güzel Maraş'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan "Kapalı Maraş" bölgesinin hukuka uygun bir şekilde açılacağını bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zamandır atıl kalarak içimizi sızlatan güzel MARAŞ'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz." ifadesini kullandı.
Kıbrıs Türkü için gece gündüz çalışıyoruz.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 6, 2020
1⃣ Uzun zamandır atıl kalarak içimizi sızlatan güzel MARAŞ’ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz.
2⃣ KKTC’yi bir gün bile susuz bırakmayacağız dedik,
KKTC’ye Toroslardan CAN SUYU akışı yeniden başladı.
Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/tPgy2Jgm1H
Kıbrıs Türk'ü için gece gündüz çalıştıklarını belirten Oktay şunları kaydetti:
"KKTC'yi bir gün bile susuz bırakmayacağız dedik. KKTC'ye Toroslardan 'CAN SUYU' akışı yeniden başladı. Hayırlı uğurlu olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.