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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani'yi kabul etti

Görüşmede, Gürcistan ve Türkiye arasındaki ikili iş birliği konularıyla bölgesel perspektifle ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Abdullah Yasin Güler   | 03.03.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani'yi kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani'yi kabul etti.

Oktay'ın makamında basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Zalkaliani'ye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.

Fuat Oktay Gürcistan'da yeni kurulan hükümeti tebrik ederek, konuk bakana yeni görevinde başarılar diledi. Oktay ayrıca, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi de Türkiye'ye davet etti.

Görüşmede, Gürcistan ve Türkiye arasındaki ikili iş birliği konularıyla bölgesel perspektifle ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası ticari ilişkilerin artırılması hedefi de konuşuldu.

Demir İpekyolu olarak adlandırılan, Asya-Avrupa kıtaları arasındaki demir yolu koridoru projesinin bölge açısından güzel sonuçlar doğuracağının altı çizilen görüşmede, bu konuda daha fazla aşama kaydedilmesi hususunda mutabık kalındı.

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