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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik saldırıyı lanetledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırıyı lanetledi.

Muhammed Boztepe   | 01.06.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik saldırıyı lanetledi

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Rum kesiminde, Limasol'de bulunan asırlık Köprülü Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Rum yönetimini bu saldırılar karşısında artık samimiyetle tavır almaya, bu alçak saldırının faillerini bir an önce bulup cezalandırmaya davet ediyorum. Türkiye olarak her türlü şiddet eyleminin karşısında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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