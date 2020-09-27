Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını lanetledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçakça saldırıyı lanetlediğini bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
1️⃣Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçakça saldırıyı lanetliyorum. Tescilli provokatör Ermenistan haktan, hukuktan, verilmiş sözden, ateşkesten ne anladığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 27, 2020
"Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçakça saldırıyı lanetliyorum. Tescilli provokatör Ermenistan haktan, hukuktan, verilmiş sözden, ateşkesten ne anladığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Uluslararası camianın da bunları görüp haklıyı haksızdan ayırma vakti gelmiştir. Türkiye, nasıl gerekiyorsa öyle, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.