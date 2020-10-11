Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 'Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünya Kız Çocukları Günü"nü kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, kızıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bir masal dünyasıdır baba-kız ilişkisi. Her baba kızı için bir kahraman, her kız çocuğu da babasının prensesidir." ifadesini kullandı.
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Bir MASAL dünyasıdır baba-kız ilişkisi.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 11, 2020
Her baba kızı için bir KAHRAMAN,
Her kız çocuğu da babasının PRENSESİDİR.
#DünyaKızÇocuklarıGünü pic.twitter.com/8go4qAffGG