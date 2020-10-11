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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 'Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünya Kız Çocukları Günü"nü kutladı.

Abdullah Yasin Güler   | 11.10.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 'Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, kızıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bir masal dünyasıdır baba-kız ilişkisi. Her baba kızı için bir kahraman, her kız çocuğu da babasının prensesidir." ifadesini kullandı.

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