Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame Türkiye'de

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'yi kabul etti.

Mümin Altaş   | 03.09.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame'yi kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul 1 saat sürdü.

Oktay, kabulde, Kouame'den dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan "İş Yapma Kolaylığı" çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.


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