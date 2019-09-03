Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'yi kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul 1 saat sürdü.
Oktay, kabulde, Kouame'den dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan "İş Yapma Kolaylığı" çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
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