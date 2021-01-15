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Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dr. Fazıl Küçük'ü andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 37'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 15.01.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dr. Fazıl Küçük'ü andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü vefatının 37. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kulandı. 

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