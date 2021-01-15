Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dr. Fazıl Küçük'ü andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 37'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü vefatının 37. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kulandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının 37. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/E2zv1ev69k— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 15, 2021