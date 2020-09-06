Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir." açıklamasında bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir." açıklamasında bulundu.
1️⃣ Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen “Akdeniz Fırtınası” tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başlamıştır.— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 6, 2020
Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Komutanlığının katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tatbikatın bugün itibarıyla KKTC'de başladığını belirten Oktay, şunları kaydetti:
"Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.
Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türkü'nü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.