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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir." açıklamasında bulundu.

Fırat Taşdemir   | 06.09.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir." açıklamasında bulundu.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Komutanlığının katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatbikatın bugün itibarıyla KKTC'de başladığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.

Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türkü'nü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum." 

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