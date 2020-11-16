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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı’na başkanlık ediyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi." dedi.

Abdullah Yasin Güler   | 16.11.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Oktay, Dijital Türkiye Portalına 2020'den bugüne kadar toplam girişin geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaştığını belirtti.

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