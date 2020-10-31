Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
16 yaşındaki İnci Okan'ın Rıza Bey Apartmanındaki enkazdan çıkarıldığı anlara ait görüntüler
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay depremin meydana geldiği İzmir'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.

Abdullah Yasin Güler   | 31.10.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay depremin meydana geldiği İzmir'e gidiyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da bulunan Oktay, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere bugün bölgeye gidecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri sıkılaştırılıyor
Dünyada Kovid-19 vakası sayısı 46 milyonu geçti
Pandemiyle mücadelenin can kurtaranı: Erzurum Şehir Hastanesi
İran'da 25 eyalet merkezinde Kovid-19 kısıtlamaları
Kovid-19'u 2 kez yenen genç doktor, hastalarına nefes oluyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay depremin meydana geldiği İzmir'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay depremin meydana geldiği İzmir'e gidiyor

Hayat kurtaran köpekler, arama kurtarma ekiplerinin sağ kolu

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Bakanlar Kurum ve Gül Bayraklı'daki enkaz alanında incelemede bulundu

Bakanlar Kurum ve Gül Bayraklı'daki enkaz alanında incelemede bulundu
AFAD: Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var

AFAD: Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var
Anne ve 3 çocuğu depremden 23 sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı

Anne ve 3 çocuğu depremden 23 sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı