Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında ilk 20'yi hedefliyoruz. Kamu olarak bunun gereklerini yapacağız." dedi.

Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bürokratik oligarşiyi ve tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmada çok büyük bir adım olmuştur." diye konuştu.

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