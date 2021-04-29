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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cenevre’de, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan vazgeçmiş değil

Ferdi Türkten   | 29.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cenevre’de, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan vazgeçmiş değil

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Cenevre’de, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan ve imkansızı diretmekten vazgeçmiş değil." dedi.

Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri hakkında Oktay, "Egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kulllandı.

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