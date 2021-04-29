Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cenevre’de, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan vazgeçmiş değil
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Cenevre’de, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan ve imkansızı diretmekten vazgeçmiş değil." dedi.
Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri hakkında Oktay, "Egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kulllandı.
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