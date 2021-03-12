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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Birilerinin dayattığı değil, milletimizin özgür iradesini yansıtan bir anayasa diyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, birilerinin dayattığı değil, Türk milletinin özgür iradesini ve ortak değerlerini yansıtan bir anayasa istediklerini bildirdi.

Abdullah Yasin Güler   | 12.03.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Birilerinin dayattığı değil, milletimizin özgür iradesini yansıtan bir anayasa diyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12 Mart muhtırasının 50. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün demokrasimiz adına büyük bir utancın, vesayet odaklarının muhtıralı darbesinin yıl dönümü. Tam da bu yüzden yeni, sivil bir anayasaya ihtiyacımız var diyoruz. Birilerinin dayattığı değil, aziz milletimizin özgür iradesini ve ortak değerlerini yansıtan bir anayasa diyoruz." ifadelerini kullandı.

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