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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, yatırım ortamının iyileştirilmesi için yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Enes Kaplan   | 19.06.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş - Anadolu Ajansı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ile Hukuk ve Ekonomi Politikaları Kurullarının üyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Mevcut düzenlemelerin değerlendirildiği toplantıda yatırımcılar için bürokratik süreçlerin en aza indirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin daha nitelikli şekilde desteklenmesi için ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin hususlar görüşüldü.

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