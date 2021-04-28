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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında aşı çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantıları sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Abdullah Yasin Güler   | 28.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında aşı çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantıları sürüyor Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş - Anadolu Ajansı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Prof. Dr. Ünüvar'ın yanı sıra Kök Hücre Enstitüsü öğretim görevlisi Dr. Mehmet Altay Ünal, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Yazıhan, Kanser Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut ile Veterinerlik Viroloji Anabilim Dalı Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul katıldı.

Görüşmede Oktay, Kovid-19'a yönelik klinik aşamaya yaklaşan iki aşı çalışması ile tedavide kullanılması planlanan biri klinik aşamada, iki ilaç hakkında bilgi aldı.


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