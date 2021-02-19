Euro
8.44
Dolar
6.96
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'la 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama." dedi.

Abdullah Yasin Güler   | 19.02.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'la 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık. Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama." dedi.

Oktay, "Mutabık kaldığımız eylemler arasında önceliğimiz, işgalci Ermenistan’dan kurtarılan ve özgürleştirilen bölgelerin ihyasına yönelik çalışmalar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 505 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca'dan inaktif aşı paylaşımı
Sinema oyuncusu Toygun Ateş Kovid-19 tedavisi gördüğü Malatya'da hayatını kaybetti
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Kovid-19'u ağır geçiren hastaların neredeyse yarısında kalp hasarı tespit edildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'la 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'la 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık

İngilizler 'Türkiye ile Serbest Ticaret'i fırsat olarak görüyor

Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Regaip Kandili'ni kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Regaip Kandili'ni kutladı
Hulusi Akar 'topraklarını kurtarma' sözünü tutan Azerbaycanlı şehit subayın ailesine mektup gönderdi

Hulusi Akar 'topraklarını kurtarma' sözünü tutan Azerbaycanlı şehit subayın ailesine mektup gönderdi
Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret demir yolu taşımacılığıyla artacak

Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret demir yolu taşımacılığıyla artacak