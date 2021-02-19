Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'la 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık. Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama." dedi.
Oktay, "Mutabık kaldığımız eylemler arasında önceliğimiz, işgalci Ermenistan’dan kurtarılan ve özgürleştirilen bölgelerin ihyasına yönelik çalışmalar." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.