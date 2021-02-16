Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Avrupa'nın şımarık çocuğu Geert Wilders yine kendine yakışanı yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Geert Wilders yine kendine yakışanı yaptı. Aynaya bakıp gördüğünü dile getirdi." paylaşımında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.