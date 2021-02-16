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D- 650 karayolunun Sakarya kesiminde iki tırın çarpışması sonucu yol ulaşıma kapandı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Avrupa'nın şımarık çocuğu Geert Wilders yine kendine yakışanı yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 16.02.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Avrupa'nın şımarık çocuğu Geert Wilders yine kendine yakışanı yaptı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Geert Wilders yine kendine yakışanı yaptı. Aynaya bakıp gördüğünü dile getirdi." paylaşımında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Avrupa'nın şımarık çocuğu Geert Wilders yine kendine yakışanı yaptı