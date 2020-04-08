Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Alçaklığına devam eden örgüte cevabı misliyle verilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısına ilişkin, "İnsanlığın içerisinden geçtiği bu zor günlerde, alçaklığına devam eden örgüte cevabı misliyle verilecektir." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. 🇹🇷— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 8, 2020
İnsanlığın içerisinden geçtiği bu zor günlerde, alçaklığına devam eden örgüte cevabı misliyle verilecektir.
Fuat Oktay, "İnsanlığın içerisinden geçtiği bu zor günlerde, alçaklığına devam eden örgüte cevabı misliyle verilecektir." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.