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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Alçaklığına devam eden örgüte cevabı misliyle verilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısına ilişkin, "İnsanlığın içerisinden geçtiği bu zor günlerde, alçaklığına devam eden örgüte cevabı misliyle verilecektir." ifadesini kullandı.

Ahmet Sertan Usul   | 08.04.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Alçaklığına devam eden örgüte cevabı misliyle verilecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

Fuat Oktay, "İnsanlığın içerisinden geçtiği bu zor günlerde, alçaklığına devam eden örgüte cevabı misliyle verilecektir." açıklamasında bulundu.

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