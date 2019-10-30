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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD Temsilciler Meclisi kararı mutabakatın ruhuna aykırı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD Temsilciler Meclisi kararlarına ilişkin, "Hukuka, ABD ile Suriye konusunda vardığımız mutabakatın ruhuna aykırıdır." dedi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 30.10.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD Temsilciler Meclisi kararı mutabakatın ruhuna aykırı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan kararlara ilişkin paylaşımda bulundu. 

Hiçbir yaptırım kararının Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında teröre karşı verdiği haklı mücadeleyi durduramayacağını vurgulayan Oktay, tarihi hadiselerin, parlamento sıralarında ideolojiler ışığında değil, tarihçiler ve araştırmacılar tarafından bilimin ışığında ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"Zamanlaması hepimizi düşündüren bu yanlı tehditlere boyun eğmeyecek, ne terörle mücadelemize ne de tarihimize kara çaldırmayacağız. ABD Temsilciler Meclisi'nde dün onaylanarak Senato'ya gönderilen yaptırım tasarısı ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan karar hukuka, ABD ile Suriye konusunda vardığımız mutabakatın ruhuna aykırıdır. Türkiye teröre karşı haklı mücadelesinde başarılı olup dik durdukça ne yazık ki ülkemizi hedef alan iftira kampanyaları yoğunlaşmaktadır."

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