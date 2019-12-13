Euro
6.48
Dolar
5.80
BIST 100
110,981.50
Altın
1,468.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir." dedi.

Barış Gündoğan   | 13.12.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlar ile yeniden yazma çabası içine girmiştir. Oysa tarihin gerçek tanıkları senato ya da meclis kararları değil, tarih arşivleridir.

Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz, tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. ABD senatosunun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO’nun yeni meşruiyet kaynağı Çin mi?
Irak’ta belirsizliğin temel parametreleri
Suriye Anayasa Komitesi ikinci tur toplantıları ölü doğdu
TCMB 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi
Latin Amerika ve güncel sorunları

Benzer haberler

TBB'den ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki

TBB'den ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki

ABD Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir

Milli Savunma Bakanı Akar: Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar: Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyoruz
TBMM Başkanı Şentop: ABD'nin meselesi Ermeniler değil

TBMM Başkanı Şentop: ABD'nin meselesi Ermeniler değil
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması