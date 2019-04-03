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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD artık karar vermeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa dostluğumuzu riske mi edecek." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 03.04.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD artık karar vermeli

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayABD'nin Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacağına yoksa iki ülke arasındaki dostluğu riske mi edeceğine karar vermesi gerektiğini bildirdi. 

Oktay, Twitter'daki hesabından, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptığı yoruma cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor, NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasını baltalamak için teröristlerle işbirliği yaparak dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?"

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