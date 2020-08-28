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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'i kabul etti.

İsa Toprak   | 28.08.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş / AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Resmi Konutunda 45 dakika süren kabulde Doğu Akdeniz, Gümrük Birliği ve mülteci konuları ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB ile kurumsal düzeydeki ilişkilerde yaşanan sorunlara işaret ederek, Türkiye'nin kendi ajandasını taviz vermeksizin her bir üye ülkeyle ayrı ayrı görüşerek sürdürdüğünü ve bundan vazgeçmeyeceğini muhatabına iletti.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaşananların da değerlendirildiği görüşmede, küresel düzeyde ürün tedarik zincirinde ulusallaşmanın ön plana çıktığı, Türkiye'nin de salgındaki örnek mücadelesi konuşuldu.

Oktay, Türkiye'deki görevi gelecek hafta itibarıyla bitecek Berger'e ülkede bulunduğu süre içindeki iş birliği konusunda teşekkür etti.



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