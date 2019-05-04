Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Genel Müdürü Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Oktay, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasının ardından Kazancı'yı telefonla aradı.
Olayla ilgili AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'dan bilgi alan Fuat Oktay, AA ailesi adına Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.