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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Genel Müdürü Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Orhan Onur Gemici   | 04.05.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Genel Müdürü Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oktay, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasının ardından Kazancı'yı telefonla aradı.

Olayla ilgili AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'dan bilgi alan Fuat Oktay, AA ailesi adına Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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