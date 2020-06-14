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Bingöl Karlova’da deprem
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 90 ekiple hasar tespit çalışmalarımız fiilen başlamıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl'deki depremle ilgili, "90 ekiple hasar tespit çalışmalarımız fiilen başlamıştır. Tamamlanana kadar devam edecektir." dedi.

Bestami Bodruk   | 14.06.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 90 ekiple hasar tespit çalışmalarımız fiilen başlamıştır

Bingöl

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'de yaptığı açıklamada, "Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok." bilgisini verdi.

"46 artçı depremimiz var. Bunlardan 2'si 4'ün üzerinde depremler. Bunlar normal. Bunlar yine azalarak devam edecek." diyen Oktay, "90 ekiple hasar tespit çalışmalarımız fiilen başlamıştır. Tamamlanana kadar devam edecektir."

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