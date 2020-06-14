Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 90 ekiple hasar tespit çalışmalarımız fiilen başlamıştır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl'deki depremle ilgili, "90 ekiple hasar tespit çalışmalarımız fiilen başlamıştır. Tamamlanana kadar devam edecektir." dedi.
Bingöl
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'de yaptığı açıklamada, "Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok." bilgisini verdi.
"46 artçı depremimiz var. Bunlardan 2'si 4'ün üzerinde depremler. Bunlar normal. Bunlar yine azalarak devam edecek." diyen Oktay, "90 ekiple hasar tespit çalışmalarımız fiilen başlamıştır. Tamamlanana kadar devam edecektir."
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