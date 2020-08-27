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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 51 Müslümanı şehit eden ırkçı teröriste verilen ceza ile adalet tecelli etmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde geçen yıl camilere yönelik saldırılarla 51 Müslümanı şehit eden ırkçı terörist Brenton Tarrant'a verilen ömür boyu hapis cezasıyla adaletin tecelli ettiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 27.08.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 51 Müslümanı şehit eden ırkçı teröriste verilen ceza ile adalet tecelli etmiştir

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde, 15 Mart 2019’da camilere saldırarak, 51 Müslümanı şehit eden ırkçı teröriste verilen ömür boyu hapis cezası ile adalet tecelli etmiştir. Bu vesileyle canice tasarlanmış saldırılarda şehit olan kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saldırıdan sonra terörizme karşı tavır alan ve Müslümanlarla örnek bir dayanışma sergileyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Yeni Zelanda halkına teşekkür eden Oktay, "Terörizmi belli bir din veya ırkla özdeşleştirmeye çalışan zihniyetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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