Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 10.01.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mülki idare amirlerimiz sadece devletimizin varlığını ve gücünü değil, vatandaşlarımıza uzanan şefkatli elini de temsil etmektedir. Milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için üstün bir vazife bilinciyle çalışan mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 381 bini geçti
İranlı milletvekilleri, Batı'da üretilen Kovid-19 aşılarının ülkede resmen yasaklanmasını istedi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 90 milyon 177 bini geçti
Almanya'da Kovid-19’u yenen Türkler yaşadıklarını anlatıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Kırgızistan halkı, yeni cumhurbaşkanını seçmek için 10 Ocak'ta sandık başına gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şehit Polis Fethi Sekin'i andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şehit Polis Fethi Sekin'i andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Somali'de vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırıyı lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Somali'de vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz