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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 01.05.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından, "Emeğin, emektarın, dayanışma ve yardımlaşmanın günü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Ülkemizin büyüme ve kalkınmasına en büyük katkıyı veren işçi ve emekçilerimizi gönülden selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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