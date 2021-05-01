Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından, "Emeğin, emektarın, dayanışma ve yardımlaşmanın günü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Ülkemizin büyüme ve kalkınmasına en büyük katkıyı veren işçi ve emekçilerimizi gönülden selamlıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.