Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Nevruz'un tüm insanlığa sağlık huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Nevruz Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, baharın müjdeleyicisi nevruzun başta Türkiye olmak üzere tüm insanlığa sağlık, sevgi, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevruz Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Baharın müjdeleyicisi nevruzun başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa sağlık, sevgi, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.