Euro
7.01
Dolar
6.55
BIST 100
85,795.79
Altın
1,498.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Nevruz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, baharın müjdeleyicisi nevruzun başta Türkiye olmak üzere tüm insanlığa sağlık, sevgi, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Ahmet Sertan Usul   | 21.03.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Nevruz Bayramı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevruz Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Baharın müjdeleyicisi nevruzun başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa sağlık, sevgi, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran Cumhurbaşkanı Ruhani koronavirüsle mücadelede yeni kararları açıkladı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 277 bini geçti
İran'da son 24 saatte 123 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fenerbahçe basketbol takımında koronavirüs şüphesi
Yurt dışından gelen yolcular Kırklareli'nde öğrenci yurtlarına yerleştirildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Nevruz'un tüm insanlığa sağlık huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Nevruz'un tüm insanlığa sağlık huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum

Anadolu'da baharın, bereketin ve birliğin sembolü: Semeni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Nevruz Günü mesajı

Doğanın uyanışı ve bahar bayramı: Nevruz

Doğanın uyanışı ve bahar bayramı: Nevruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmet ile anıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmet ile anıyorum
Çankaya Köşkü'nde yeni tip koronavirüs toplantısı yapıldı

Çankaya Köşkü'nde yeni tip koronavirüs toplantısı yapıldı