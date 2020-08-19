Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ayrım gözetmeksizin dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Türkiye'nin, dünyanın sessiz kaldığı felaketlerin açtığı yaraları sardığını bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından "#DünyaİnsaniYardımGünü" etiketiyle paylaşımda bulundu.
İnsani yardımlarda lider ülke Türkiye'nin mazlumlara umut olduğunu belirten Oktay, şunları kaydetti:
İnsani yardımlarda lider ülke Türkiye mazlumlara umut oluyor.#Türkiye 🇹🇷 hiçbir ayrım gözetmeksizin dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor, dünyanın sessiz kaldığı felaketlerin açtığı yaraları sarıyor.#DünyaİnsaniYardımGünü— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 19, 2020
"Türkiye hiçbir ayrım gözetmeksizin dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor, dünyanın sessiz kaldığı felaketlerin açtığı yaraları sarıyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.