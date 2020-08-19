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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ayrım gözetmeksizin dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Türkiye'nin, dünyanın sessiz kaldığı felaketlerin açtığı yaraları sardığını bildirdi.

İsa Toprak   | 19.08.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından ‪"#DünyaİnsaniYardımGünü" etiketiyle paylaşımda bulundu.

İnsani yardımlarda lider ülke Türkiye'nin mazlumlara umut olduğunu belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye hiçbir ayrım gözetmeksizin dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor, dünyanın sessiz kaldığı felaketlerin açtığı yaraları sarıyor‬."

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