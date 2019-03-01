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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Terör örgütlerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "FETÖ’sü, PKK’sı, DHKPC'si, adı farklı, cibilliyeti aynı tüm terör örgütlerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz." dedi.

Zekeriya Karadavut  | 01.03.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Terör örgütlerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz Fotoğraf: AA/Muhammet Fatih Oğraş

Kırıkkale

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "FETÖ’sü, PKK’sı, DHKPC'si, adı farklı, cibilliyeti aynı tüm terör örgütlerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz" açıklamasında bulundu. 

Fuat Oktay, "28 Şubat’ın yıl dönümünde, yaşadığımız karanlık günleri yeniden hatırlıyor, vesayete, darbeci zihniyete ve gençlerimizin geleceğine kastedenlere karşı mücadele yeminimizi tazeliyoruz." dedi.

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