Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Terör örgütlerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "FETÖ’sü, PKK’sı, DHKPC'si, adı farklı, cibilliyeti aynı tüm terör örgütlerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz." dedi.
Kırıkkale
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "FETÖ’sü, PKK’sı, DHKPC'si, adı farklı, cibilliyeti aynı tüm terör örgütlerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz" açıklamasında bulundu.
Fuat Oktay, "28 Şubat’ın yıl dönümünde, yaşadığımız karanlık günleri yeniden hatırlıyor, vesayete, darbeci zihniyete ve gençlerimizin geleceğine kastedenlere karşı mücadele yeminimizi tazeliyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.