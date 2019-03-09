Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: CHP gibi arkasını dönüp gidenlerden değiliz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "CHP gibi 'oy yoksa hizmet de yok' deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz." dedi.
Bursa
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "CHP gibi 'oy yoksa hizmet de yok' deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz." dedi.
Fuat Oktay, "Bir millet düşünün, mesele milli olunca dünyayı karşısına alan. İşte Cumhur İttifakı, kalplerimizde böyle bir temel üzerine sağduyu ile kurulmuş milli bir ittifaktır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.