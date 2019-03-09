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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: CHP gibi arkasını dönüp gidenlerden değiliz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "CHP gibi 'oy yoksa hizmet de yok' deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz." dedi.

Büşra Nur Özcan   | 09.03.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: CHP gibi arkasını dönüp gidenlerden değiliz

Bursa

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "CHP gibi 'oy yoksa hizmet de yok' deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz." dedi.

Fuat Oktay, "Bir millet düşünün, mesele milli olunca dünyayı karşısına alan. İşte Cumhur İttifakı, kalplerimizde böyle bir temel üzerine sağduyu ile kurulmuş milli bir ittifaktır." ifadelerini kullandı.

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