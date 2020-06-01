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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Erman Özcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mümin Altaş   | 01.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan şehit ailesine taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Erman Özcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Özcan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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