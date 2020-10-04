Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Serrac'ı kabulü başladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'daki incelemesinin ardından Üsküdar Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, burada Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.
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