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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Serrac'ı kabulü başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.

Berk Özkan   | 04.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Serrac'ı kabulü başladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'daki incelemesinin ardından Üsküdar Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.


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