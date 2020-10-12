Euro
9.31
Dolar
7.88
BIST 100
1,178.35
Altın
1,922.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Kilis Belediye Başkanı Bulut için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Bulut için başsağlığı diledi.

Sefa Mutlu   | 12.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Kilis Belediye Başkanı Bulut için başsağlığı mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, iletisinde, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Kilisli kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ Genel Direktörü: Virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek ahlak dışıdır
İtalya Kovid-19 salgınında 4 bin 619 yeni vaka açıkladı
İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamaları açıkladı
Türkiye'de son 24 saatte 1614 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 58 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Kilis Belediye Başkanı Bulut için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Kilis Belediye Başkanı Bulut için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Erdoğan: Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse Türkiye'nin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır

Kız Adası'nın 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi bölgede memnuniyetle karşılandı

Kız Adası'nın 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi bölgede memnuniyetle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti